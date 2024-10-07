В Минсельхозе объяснили подорожание красной икры и высказались об ограничении экспорта

Рост стоимости красной икры в России в 2024 году обусловлен цикличным снижением объёмов вылова лососёвых, цена может снизиться уже в 2025 году. Об этом рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на полях международного форума «Биопром».

«Такой цикличный процесс. <…> Поэтому циклично в этом году вырастет, в следующем году опустится. У нас в конце концов красная икра всё-таки не социальный продукт, поэтому здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Но это вопрос наличия икры. Больше выловили рыбы — больше собрали икры, меньше цена, меньше — значит, больше цена. Это обычный экономический процесс», — пояснила министр.

Лут добавила, что ведомство оценит необходимость ограничить экспорт красной икры из РФ. Отвечая на соответствующий вопрос, она отметила, что пусть красная икра и не является социальным продуктом, российские потребители должны быть обеспечены ей в первую очередь.