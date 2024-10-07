Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
7 октября, 14:22

В Минсельхозе объяснили подорожание красной икры и высказались об ограничении экспорта

Лут: Рост цен на красную икру в РФ связан с цикличным снижением вылова лососёвых

Рост стоимости красной икры в России в 2024 году обусловлен цикличным снижением объёмов вылова лососёвых, цена может снизиться уже в 2025 году. Об этом рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на полях международного форума «Биопром».

«Такой цикличный процесс. <…> Поэтому циклично в этом году вырастет, в следующем году опустится. У нас в конце концов красная икра всё-таки не социальный продукт, поэтому здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Но это вопрос наличия икры. Больше выловили рыбы — больше собрали икры, меньше цена, меньше — значит, больше цена. Это обычный экономический процесс», — пояснила министр.

Лут добавила, что ведомство оценит необходимость ограничить экспорт красной икры из РФ. Отвечая на соответствующий вопрос, она отметила, что пусть красная икра и не является социальным продуктом, российские потребители должны быть обеспечены ей в первую очередь.

Глава Минсельхоза Лут в рамках «Разговоров о важном» и рассказала про путь зерна
Глава Минсельхоза Лут в рамках «Разговоров о важном» и рассказала про путь зерна

Напомним, в конце сентября Рыбный союз проинформировал, что красная икра подорожает из-за низкого улова лососёвых. По информации РС, объём добычи этой рыбы оказался самым маленьким за последние 20 лет и составил только 226 тысяч тонн.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Минсельхоз РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров