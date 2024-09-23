Глава Минсельхоза Лут в рамках «Разговоров о важном» и рассказала про путь зерна
Министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках «Разговоров о важном» рассказала школьникам про «путь зерна». Глава Минсельхоза объяснила детям, что доступ к продуктам питания — это одна из самых важных задач для государства.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках «Разговоров о важном» рассказала школьникам про «путь зерна». Видео © razgovor.edsoo.ru
«Всё, что мы едим, по большей части связано с зерном: дети любят печенье, кондитерские изделия, булочки. Дети пьют молоко, едят мясо, и для того, чтобы их произвести, тоже нужно зерно, потому что животные едят зерно. Задача любой страны — заботиться о том, чтобы граждане имели доступ к продуктам питания. На текущий момент по всем этим параметрам мы достигли самообеспеченности, то есть мы производим столько, сколько нужно нам, и даже больше», — пояснила Лут.
Теперь же, по словам, министра, нужно подумать над тем, чтобы делать сельское хозяйством более эффективным, создавать новые сорта, чтобы культуры были более устойчивы к изменениям климата.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ограничения на импорт пошли на пользу отечественному сельскому хозяйству. Также лидер России похвалил высокие показатели урожая зерновых и экспортный потенциал в 60 миллионов тонн.