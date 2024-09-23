Глава Минсельхоза Лут в рамках «Разговоров о важном» и рассказала про путь зерна

«Всё, что мы едим, по большей части связано с зерном: дети любят печенье, кондитерские изделия, булочки. Дети пьют молоко, едят мясо, и для того, чтобы их произвести, тоже нужно зерно, потому что животные едят зерно. Задача любой страны — заботиться о том, чтобы граждане имели доступ к продуктам питания. На текущий момент по всем этим параметрам мы достигли самообеспеченности, то есть мы производим столько, сколько нужно нам, и даже больше», — пояснила Лут.