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23 сентября, 14:10

Глава Минсельхоза Лут в рамках «Разговоров о важном» и рассказала про путь зерна

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках «Разговоров о важном» рассказала школьникам про «путь зерна». Глава Минсельхоза объяснила детям, что доступ к продуктам питания — это одна из самых важных задач для государства.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках «Разговоров о важном» рассказала школьникам про «путь зерна». Видео © razgovor.edsoo.ru

«Всё, что мы едим, по большей части связано с зерном: дети любят печенье, кондитерские изделия, булочки. Дети пьют молоко, едят мясо, и для того, чтобы их произвести, тоже нужно зерно, потому что животные едят зерно. Задача любой страны — заботиться о том, чтобы граждане имели доступ к продуктам питания. На текущий момент по всем этим параметрам мы достигли самообеспеченности, то есть мы производим столько, сколько нужно нам, и даже больше», — пояснила Лут.

Теперь же, по словам, министра, нужно подумать над тем, чтобы делать сельское хозяйством более эффективным, создавать новые сорта, чтобы культуры были более устойчивы к изменениям климата.

Глава Минсельхоза Лут: Россия продаст Египту зерно, которое не купила Турция
Глава Минсельхоза Лут: Россия продаст Египту зерно, которое не купила Турция

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ограничения на импорт пошли на пользу отечественному сельскому хозяйству. Также лидер России похвалил высокие показатели урожая зерновых и экспортный потенциал в 60 миллионов тонн.

Обложка ©

razgovor.edsoo.ru

Полина Никифорова
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