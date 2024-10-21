Россиянам рассказали, какие наушники могут взорваться в ухе

Турецкая история со взорвавшимся в ухе девушки наушником заставила многих людей задуматься —а не опасен ли этот гаджет? Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин поспешил успокоить россиян, заявив, что подобное устройство не несёт в себе никакой угрозы, но только если соблюдать одно важное правило.

По словам эксперта, наушники-капли, которые мы вставляем в уши, не могут взорваться, так как в них слишком маленькая батарейка. Это может произойти, только если устройство начинили взрывчаткой, а также если купить некачественную подделку известных брендов.

«Когда вы покупаете наушники от небольших, неизвестных компаний или подделку известных брендов, вы не знаете, из каких материалов они сделаны, какими химикатами обрабатывались. Исходя из этого, могут быть неприятные открытия», — заявил Муртазин в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовал покупать наушники только известных и проверенных брендов, чтобы снизить воздействие вредных веществ до минимума. Некачественные материалы могут вызвать раздражение и бактериальные инфекции, предупредил он.