Заслуженный врач объяснил, можно ли потерять слух от наушников с шумоподавлением
Врач Осипов: Беспроводные наушники с шумоподавлением приводят к потере слуха
Использование наушников с шумоподавлением — беспроводных "капелек" — чревато глухотой и нарушением связи с реальностью. Об этом интернет-изданию Regions рассказал заслуженный работник здравоохранения Московской области, главврач ЦРБ в Домодедове Андрей Осипов.
"Эти наушники нешумоподавляющие. Через них в органы слуха поступает и высокая громкость, и различные частоты тональности. Поэтому из-за них реально потерять слух", — подчеркнул специалист.
Что же касается наушников для работы, используемых строителями, пилотами и людьми иных профессий, тут однозначно можно говорить об их пользе. Они как раз предназначены для того, чтобы защитить органы слуха, избавив человека от избыточного шума, объяснил врач.
Ранее Life.ru писал, что в качестве подарков россияне всё чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Так, перед 8 Марта их продажи в денежном выражении выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.
Unsplash / Daniel Romero