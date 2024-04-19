Заслуженный врач объяснил, можно ли потерять слух от наушников с шумоподавлением

Использование наушников с шумоподавлением — беспроводных "капелек" — чревато глухотой и нарушением связи с реальностью. Об этом интернет-изданию Regions рассказал заслуженный работник здравоохранения Московской области, главврач ЦРБ в Домодедове Андрей Осипов.

"Эти наушники нешумоподавляющие. Через них в органы слуха поступает и высокая громкость, и различные частоты тональности. Поэтому из-за них реально потерять слух", — подчеркнул специалист.

Что же касается наушников для работы, используемых строителями, пилотами и людьми иных профессий, тут однозначно можно говорить об их пользе. Они как раз предназначены для того, чтобы защитить органы слуха, избавив человека от избыточного шума, объяснил врач.