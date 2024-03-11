Составлен список приборов, которые окутывают человека электромагнитным "смогом"

Кто бы мог подумать, но даже бытовые приборы могут быть опасны для здоровья. Среди них вреднее всего именно микроволновая печь, потому что человек подвергается воздействию рентгеновских лучей и ультрафиолета, что способствует разрушению коллагена и эластина, необходимого для кожи. Об этом сообщил пермский учёный, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики пермского Политеха Эргаш Нуруллаев в беседе с aif.ru.

"Прежде всего речь идёт о сверхвысокочастотном излучении (СВЧ-излучение или микроволновое излучение), которое имеет диапазон частот от 300 МГц до 300 ГГц, а длину волны — от одного метра до одного миллиметра", — поясняет учёный.

Микроволновке уступают даже холодильники, беспроводные наушники, электрические зубные щётки, ноутбуки, смартфоны, смарт-часы. Основная опасность печи заключается в том, что она может передавать тепловую энергию. Однако, по мнению Нуруллаева, бояться этой техники не стоит, так как она надёжно защищена специальным материалом, который блокирует всё вредное излучение.