Онколог развенчала "бабушкины" мифы о микроволновке

Связь микроволнового излучения с повышенным риском рака является распространённым мифом, не имеющим под собой научных оснований. В этом россиян заверила врач-онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Генинг. По её словам, микроволны, с помощью которых нагревается еда, относятся к электромагнитному спектру. В него также входят радиоволны, излучение от мобильных телефонов, телевидение, Wi-Fi. Их частота, по словам эксперта, настолько низка, что не способна менять структуру атомов.

Сама по себе разогретая еда тоже не содержит опасного облучения и не является радиоактивной, заверила собеседница "Ленты.ру". А вот использовать неисправные микроволновки врач не рекомендует.

"Кроме того, нельзя помещать в печь пластик, не предназначенный для нагрева, он может выделять токсичные вещества", — предостерегла Снежанна Генинг.