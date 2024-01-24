Онколог развенчала "бабушкины" мифы о микроволновке
Онколог Снежанна Генинг: Еда из микроволновки не способна вызвать рак
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Связь микроволнового излучения с повышенным риском рака является распространённым мифом, не имеющим под собой научных оснований. В этом россиян заверила врач-онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Генинг. По её словам, микроволны, с помощью которых нагревается еда, относятся к электромагнитному спектру. В него также входят радиоволны, излучение от мобильных телефонов, телевидение, Wi-Fi. Их частота, по словам эксперта, настолько низка, что не способна менять структуру атомов.
Сама по себе разогретая еда тоже не содержит опасного облучения и не является радиоактивной, заверила собеседница "Ленты.ру". А вот использовать неисправные микроволновки врач не рекомендует.
"Кроме того, нельзя помещать в печь пластик, не предназначенный для нагрева, он может выделять токсичные вещества", — предостерегла Снежанна Генинг.
Ранее россиян предупредили о смертельном заболевании, которое передаётся через поцелуи. Речь идёт о раке ротоглотки, который вызывает вирус папилломы человека. Кроме того, Лайф писал о "тихом" виде рака, поражающем женщин после 35 лет. Это рак яичников — злокачественная проблема женской репродуктивной системы, которая подкрадывается незаметно и в 60–80% случаев впервые обнаруживается только на III и IV стадиях.