Ученые доказали: сидячий образ жизни повышает риск заболеваний сердца

Новое исследование провели учёные из Массачусетской больницы. Результаты работы опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии. Исследование показало, что более 10,5 часов в день в сидячем положении значительно повышают риск сердечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте приняли участие около 89 000 человек, средний возраст которых — 62 года, более половины из них женщины. Участники носили на запястье устройства, фиксирующие их физическую активность в течение недели.

За восьмилетний период наблюдения у 4,9% участников была зафиксирована мерцательная аритмия, у 2,1% — сердечная недостаточность, у 1,84% — тяжёлый инфаркт миокарда, а 0,94% умерли от сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Чарльз Итон, директор кафедры семейной медицины Университета Брауна, подчёркивает, что замена всего 30 минут сидения на физическую активность может существенно снизить риски для сердца. Он отмечает, что люди часто недооценивают продолжительность своего сидячего образа жизни и переоценивают свои физические нагрузки. Умеренная физическая активность может снизить вероятность сердечной недостаточности на 15%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 10%.

Специалисты также подчеркивают, что регулярные занятия спортом, даже в течение рекомендованных 150 минут в неделю, не могут полностью компенсировать негативное влияние длительного сидения. Важно не только заниматься физической активностью, но и сокращать время, проведенное в малоподвижном состоянии. Шаан Хуршид, соавтор исследования, рекомендует не превышать порог в 10,5 часов сидячей активности в день для поддержания здоровья сердца.

Современные условия жизни, в том числе удалённая работа и использование сервисов доставки, увеличивают время, проведённое в сидячем положении. Однако осознание рисков и внедрение простых изменений, например, регулярные перерывы для физической активности, могут помочь снизить угрозу для сердечно-сосудистой системы.