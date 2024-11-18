Витамин D: ключ к замедлению старения мозга

Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что недостаток витамина D может ускорить негативные изменения в мозге. В течение 12 лет они наблюдали за 1200 участниками старше 65 лет. Учёные оценивали уровень витамина D в крови пациентов и проводили магнитно-резонансную томографию мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology.

МРТ показала, что у людей с нормальным уровнем витамина D объём и целостность серого вещества сохраняются лучше. Серое вещество мозга играет важную роль в приёме и обработке информации, эмоциональном и речевом развитии, контроле мышечной активности и восприятии окружающей среды. «Достаточный уровень витамина D связан с замедлением атрофии гиппокампа — области мозга, которая отвечает за обучение и память», — рассказал профессор Дэвид Стоун, ведущий автор исследования.

Важно поддерживать витамин D на приемлемом уровне. Учёные рекомендуют регулярно находиться на солнце и включать в рацион продукты с большим содержанием витамина D — в основном это рыба и яйца.