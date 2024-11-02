Озвучены неочевидные факты о витамине D, о которых мало кто знает

Нехватка витамина D не только повышает риск переломов костей, но и делает организм более уязвимым перед инфекциями, а также увеличивает шансы возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных и воспалительных патологий. Об этом заявила нутрициолог, диетолог Анна Киреева в беседе с «Газетой.ru».

«О связи этого витамина и иммунитета знают далеко не все, хотя значение его достаточно велико. Он важен для формирования иммунитета и, значит, играет немаловажную роль в защите организма от респираторных заболеваний, туберкулёза и даже снижении риска развития аутоиммунных болезней», — рассказала эксперт.

Ещё одним важным и малоизвестным свойством витамина D является поддержка ментального здоровья. Он участвует в поддержании работы нервной системы. Дефицит витамина может привести к развитию депрессии, повышению тревожности и других нарушений психики.

Чтобы восполнить нехватку витамина D, недостаточно просто гулять под солнцем. Необходимо получать его извне — вместе с пищей и БАДами. Больше всего витамина содержится в рыбе: в диком лососе, сельди, рыбных консервах, рыбьем жире и печени трески. Также он входит в состав сыров, яичных желтков, говяжьей печени, грибов, семечек, орехов и зелени, отметила диетолог.