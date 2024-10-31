Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 04:00

Россиянам рассказали о главной «витаминной бомбе» этой осени

Врач Кашух: Хурма является отличным источником витаминов C, P, и B

Хурма является отличным источником витаминов C, P, и B, а также калия и магния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nungning20

Хурма является отличным источником витаминов C, P, и B, а также калия и магния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nungning20

С приходом осени на прилавках магазинов появляется вкусная и полезная хурма. Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала, почему этот фрукт можно назвать настоящей «витаминной бомбой».

В хурме очень много антиоксидантов — биологически активных веществ, защищающих клетки организма от свободных радикалов. Среди них витамин A и его предшественники — каротины, которые также способствуют сохранению зрения

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

В хурме очень много антиоксидантов — биологически активных веществ, защищающих клетки организма от свободных радикалов. Среди них витамин A и его предшественники — каротины, которые также способствуют сохранению зрения
В хурме очень много антиоксидантов — биологически активных веществ, защищающих клетки организма от свободных радикалов. Среди них витамин A и его предшественники — каротины, которые также способствуют сохранению зрения

Хурма также является отличным источником витаминов C, P, и B, а также калия и магния. Этот уникальный состав, подчеркивает Кашух, благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к вирусным и бактериальным инфекциям. Кроме того, хурма содержит клетчатку, которая нормализует пищеварение.

Однако врач напоминает, что хурма имеет высокое содержание углеводов — до 35 г на 100 г продукта, поэтому людям с сахарным диабетом стоит употреблять её с осторожностью, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Кроме того, из-за высокого содержания танинов, хурма может вызывать тяжесть в желудке, что делает её нежелательной для тех, кто страдает обострениями заболеваний ЖКТ.

«Хурма — полезное и вкусное дополнение к рациону, а не замена основных блюд. Максимум питательных веществ содержат именно свежие ягоды. Вяленая или сушёная хурма более калорийная, поэтому её стоит употреблять в небольшом количестве, например как перекус на работе или перед тренировкой», — резюмировала эксперт.

Главный гериатр Минздрава рассказала, когда россияне будут жить до 120 лет
Главный гериатр Минздрава рассказала, когда россияне будут жить до 120 лет

Ранее россиян предупредили об опасности парного молока. По словам эксперта, этот продукт может быть источником заражения ящуром и маститом.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar