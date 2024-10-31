Россиянам рассказали о главной «витаминной бомбе» этой осени

С приходом осени на прилавках магазинов появляется вкусная и полезная хурма. Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала, почему этот фрукт можно назвать настоящей «витаминной бомбой».

В хурме очень много антиоксидантов — биологически активных веществ, защищающих клетки организма от свободных радикалов. Среди них витамин A и его предшественники — каротины, которые также способствуют сохранению зрения Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Хурма также является отличным источником витаминов C, P, и B, а также калия и магния. Этот уникальный состав, подчеркивает Кашух, благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к вирусным и бактериальным инфекциям. Кроме того, хурма содержит клетчатку, которая нормализует пищеварение.

Однако врач напоминает, что хурма имеет высокое содержание углеводов — до 35 г на 100 г продукта, поэтому людям с сахарным диабетом стоит употреблять её с осторожностью, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Кроме того, из-за высокого содержания танинов, хурма может вызывать тяжесть в желудке, что делает её нежелательной для тех, кто страдает обострениями заболеваний ЖКТ.

«Хурма — полезное и вкусное дополнение к рациону, а не замена основных блюд. Максимум питательных веществ содержат именно свежие ягоды. Вяленая или сушёная хурма более калорийная, поэтому её стоит употреблять в небольшом количестве, например как перекус на работе или перед тренировкой», — резюмировала эксперт.