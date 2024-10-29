Ящур, мастит, стафилококки: Россиян предупредили об опасности парного молока

Бытует мнение, что чем натуральнее продукт, тем он полезнее. Это не всегда так. В частности, исключением является парное молоко. В беседе с Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, почему оно может представлять опасность для здоровья.

По словам собеседницы Life.ru, парное молоко содержит все микроорганизмы, которые есть на вымени животного. Отдельно врач подчеркнула, что напиток не следует давать детям.

«Безусловно, так делать не очень хорошо. Молоком могут выделяться болезнетворные микроорганизмы, которые опасны для человека», — рассказала терапевт.

Отдельно Чернышова отметила, что существует риск передачи через парное молоко таких инфекций, как ящур, и даже мастит. Воспалительное заболевания вымени, которое возникает у животных, также может возникнуть и у людей.

Это не единственные угрозы этого напитка. Травмы, воспаления, болезнетворные стафилококки или другие опасные микроорганизмы также могут попасть в молоко, размножиться и привести к заболеваниям у человека.