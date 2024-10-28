Холестериновая бомба: Любителей хрустящего кляра предупредили о риске для здоровья
Эксперт Лялина: Мясо и рыба в кляре повышают риск сердечных болезней и диабета
Популярное блюдо фиш энд чипс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foodio
Блюда из мяса и рыбы являются источником белка, витаминов, железа и цинка, которые необходимы человеческому организму для стабильной работы иммунной системы и поддержания здоровья. Однако пользу от трапезы легко обернуть во вред, если зажаривать продукты на масле в кляре из муки, поделилась с Life.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
Преимуществ у кляра всего два: он делает мясо и рыбу более сочными, а также богат углеводами. Возникающие в момент жарки высокие температуры разрушают часть полезных веществ, а добавление чрезмерного количества специй при такой готовке приводит к задержке жидкости в организме и скачку давления, предостерегла Лялина. По словам эксперта, ещё одной опасностью кляра является высокое содержание калорий и вредных жиров, особенно если блюдо готовится во фритюре. В этом случае не избежать роста холестерина.
При жарке на высоких температурах в масле могут образовываться трансжиры, которые крайне вредны для здоровья, так как увеличивают риск воспалений, сердечных болезней и диабета. Жареные блюда могут тяжело усваиваться организмом, вызывать тяжесть в желудке, вздутие и дискомфорт у людей с проблемами пищеварения.
Любителям похрустеть румяным кляром собеседница Life.ru посоветовала запекать мясо и рыбу в духовке, вместо обжарки на масле. Такой способ готовки сохранит больше полезных веществ и минимизирует негативные последствия.
Обострить болезни сердечно-сосудистой системы может и осенняя депрессия, вызванная окончанием сезона отпусков, непогодой, и сокращением светового дня. Поддержать здоровье важнейшего органа способен селен, что содержится в морепродуктах, мясе, яйцах и овощах, рассказывал Life.ru ранее.