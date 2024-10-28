Не лечит, а калечит: Врач объяснила, как распознать избыток витамина C в организме
Диетолог Чунтонова: Избыток витамина С может вызвать желудочно-кишечные проблемы
Витамин С полезен для организма, но его избыток может приводить к проблемам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elisanth
Витамин C — важный элемент для поддержания иммунной системы и здоровья кожи, но его чрезмерное потребление может привести к ряду негативных последствий. Диетолог Ольга Чунтонова в беседе с Life.ru отметила, что, несмотря на популярность добавок с этим компонентом, важно соблюдать норму, чтобы избежать нежелательных эффектов.
По словам специалиста, при высоких дозах витамина C могут возникать желудочно-кишечные проблемы, такие как диарея, тошнота и боли в животе. Эти симптомы связаны с раздражением слизистой оболочки пищеварительной системы. Аскорбиновая кислота может оказывать раздражающее действие на желудок, особенно при избыточном употреблении.
Высокие дозы витамина C также могут негативно сказаться на здоровье зубов. Он способен разрушать эмаль, что приводит к повышенной чувствительности. Кроме того, высокие дозы витамина могут вызывать высыпания, покраснение и зуд. Эти симптомы говорят о возможной аллергической реакции организма.
Витамин С способствует усвоению железа из пищи. При его избыточном потреблении это может привести к накоплению железа, что чревато состоянием, известным как гемохроматоз, особенно у людей с предрасположенностью к этому заболеванию.
Эксперт также добавила, что профицит витамина C способен влиять на обмен веществ. В некоторых случаях могут возникать нарушения уровня сахара в крови, что особенно важно учитывать людям с диабетом.
«Если вы заподозрили у себя профицит витамина С, стоит пересмотреть свой рацион и, возможно, уменьшить потребление продуктов и добавок, богатых этим витамином. Важно также обратиться к врачу для проведения анализов и консультации, чтобы предотвратить возможные осложнения», — заключила диетолог.
Стоит подходить с осторожностью не только к витаминам, но и к любым биологически активным добавкам, напоминает Life.ru. Чрезмерное их употребление может повлиять на здоровье печени, повышая риск развития токсического гепатита. Для поддержания работы этого важного органа можно включить в рацион полезные блюда, например, свекольник, известный своими очищающими свойствами.