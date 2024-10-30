Главный гериатр Минздрава рассказала, когда россияне будут жить до 120 лет

Повышение качества и продолжительности жизни россиян является одной из важнейших задач в нашей стране. В частности, в Минздраве РФ идёт активная работа над развитием гериатрических технологий, которые могут повлиять на скорость старения. Каких успехов достигли отечественные специалисты и когда россияне будут жить до 120 лет в беседе с Life.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала о работе ведомства над повышением продолжительности жизни россиян. Видео © Life.ru

По словам гериатра, в России в рамках нацпроекта «Демография» появились новые технологии медицинской и социальной помощи гражданам пожилого возраста. Прежде всего развиваются гериатрические технологии, которые учитывают особенности диагностики, лечения, профилактики у людей пожилого возраста. Вместе с этим, изучается сам процесс старения и моменты, которые могут на него повлиять.

«Дело в том, что действительно происходит увеличение продолжительности жизни, это очень позитивная тенденция, но при этом увеличивается количество пожилых людей, пожилых пациентов. И это меняет ландшафт заболеваемости», — пояснила собеседница Life.ru.

Говоря об уровне продолжительности жизни Ткачёва подчеркнула, что у россиян есть потенциал жить до 120 лет, ведь в мире встречаются такие феномены. Для продления жизни необходимы технологии, которые не просто направлены на лечение заболеваний, а влияют на сам процесс старения.

«Если мы научимся влиять на процесс старения, замедлять процесс старения и продлять период здоровой жизни, а мы уже много чего в этом умеем, то да, мы сможем дожить до 120 лет вполне», — заверила Ткачёва.