Главный гериатр Минздрава рассказала, когда россияне будут жить до 120 лет
Минздрав РФ: Физическая активность и «когнитивный фитнес» продлевают жизнь
Специалисты советуют работать над когнитивными функциями головного мозга, чтобы продлить жизнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Повышение качества и продолжительности жизни россиян является одной из важнейших задач в нашей стране. В частности, в Минздраве РФ идёт активная работа над развитием гериатрических технологий, которые могут повлиять на скорость старения. Каких успехов достигли отечественные специалисты и когда россияне будут жить до 120 лет в беседе с Life.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала о работе ведомства над повышением продолжительности жизни россиян. Видео © Life.ru
По словам гериатра, в России в рамках нацпроекта «Демография» появились новые технологии медицинской и социальной помощи гражданам пожилого возраста. Прежде всего развиваются гериатрические технологии, которые учитывают особенности диагностики, лечения, профилактики у людей пожилого возраста. Вместе с этим, изучается сам процесс старения и моменты, которые могут на него повлиять.
«Дело в том, что действительно происходит увеличение продолжительности жизни, это очень позитивная тенденция, но при этом увеличивается количество пожилых людей, пожилых пациентов. И это меняет ландшафт заболеваемости», — пояснила собеседница Life.ru.
Говоря об уровне продолжительности жизни Ткачёва подчеркнула, что у россиян есть потенциал жить до 120 лет, ведь в мире встречаются такие феномены. Для продления жизни необходимы технологии, которые не просто направлены на лечение заболеваний, а влияют на сам процесс старения.
«Если мы научимся влиять на процесс старения, замедлять процесс старения и продлять период здоровой жизни, а мы уже много чего в этом умеем, то да, мы сможем дожить до 120 лет вполне», — заверила Ткачёва.
Вместе с этим специалист напомнила, что для сохранения молодости следует соблюдать физическую и когнитивную активности. Она подчеркнула, что чем выше образование у человека, тем больше у него шансов прожить долго, ведь «когнитивный фитнес» — это второй аспект долголетия. Не менее важным моментом является правильное питание. Ткачёва рекомендует держать вес в пределах нормальных значений, употреблять много овощей и фруктов, а также много клетчатки. Соблюдение этих правил не только улучшит качество жизни, но и продлит её.
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