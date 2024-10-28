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28 октября, 19:11

Минздрав напомнил, когда наступит пик заболеваемости гриппом

Минздрав: Пик сезона гриппа в регионах России происходит в декабре—феврале

Пик сезона гриппа в регионах России происходит в декабре—феврале, а спастись от инфекции поможет вакцинация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Пик сезона гриппа в регионах России происходит в декабре—феврале, а спастись от инфекции поможет вакцинация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

В большинстве российских регионов пик заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) приходится на декабрь-фавраль. Как сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин, прививка поможет защититься от сезонных заболеваний, а осень самое лучшее время для вакцинации.

«В большинстве регионов пик сезона гриппа приходится на декабрь-февраль. При этом после вакцинации организму требуется около 2 недель для выработки достаточного количества антител для защиты от гриппа. Поэтому лучшее время для вакцинации от гриппа — осень», — рассказал он.

В Минздраве напомнили, что в структуре заболеваемости ОРВИ важное место занимает грипп, который может протекать в тяжёлой форме, приводить к осложнениям и даже смерти. Он особо опасен для детей дошкольного возраста, пожилых лиц, беременных, людей с различными сопутствующими заболеваниями, в том числе ожирением и с ослабленным иммунитетом.

Поэтому лучшее время для вакцинации от гриппа — осень, до начала подъёма заболеваемости. Это необходимо для подготовки организма ко встрече с вирусом. Именно прививка поможет защититься от этой болезни.

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По неофициальным данным, заболеваемость сезонными вирусными инфекциями в России пока остаётся высокой. На сегодняшний день на карантине по ОРВИ находятся 889 тысяч детей и взрослых из разных уголков страны. Лучшей защитой от вирусов является вакцинация.

Оксана Попова
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