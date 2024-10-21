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21 октября, 05:00

Терапевт назвала главную опасность для любителей спать с открытым окном

Врач Лапа: Сон с открытым окном при ОРВИ грозит ангиной из-за дыхания через рот

Спать с открытым окном не стоит, если у вас простуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Hrabar

Спать с открытым окном не стоит, если у вас простуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Hrabar

Для здорового человека с крепким иммунитетом сон рядом с открытым окном не представляет угрозы. Тело от переохлаждения защищает одеяло, а ноздри не дают свежему ночному воздуху застудить дыхательную систему. Однако ситуация в корне меняется, если мы болеем ОРВИ, предупредила Life.ru врач-терапевт Людмила Лапа.

Например, отметила медик, если из-за заложенности носа приходится вдыхать холодный воздух ртом, легко заработать ангину, а при запоздалом лечении ещё и пневмонию. Поэтому в случае с простудой и схожими недугами достаточно проветривать помещение незадолго до сна, чтобы насытить его кислородом. При этом рекомендуется выходить из комнаты с открытым окном. Особое внимание вопросу переохлаждения нужно уделять при высокой температуре.

Переохлаждение от открытого окна и больше 39 градусов температура тела — это очень опасно для организма. Может произойти инсульт, головные боли всевозможные.

Людмила Лапа

Врач-терапевт

Переохлаждение от открытого окна и больше 39 градусов температура тела — это очень опасно для организма. Может произойти инсульт, головные боли всевозможные.
Переохлаждение от открытого окна и больше 39 градусов температура тела — это очень опасно для организма. Может произойти инсульт, головные боли всевозможные.

Если же холод всё-таки взял верх над телом, необходимо действовать незамедлительно, призвала наша собеседница. Быстрый приём тёплого душа и согревающее одеяльце могут оказать иммунитету поддержку и не допустить заболевания.

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А ранее врачи поставили точку в вечном вопросе молодых мамочек: нужно ли пеленать младенцев по ночам. По словам медиков, если ребёнок спокойно спит не меньше трёх-четырёх часов, использовать пелёнки не стоит. Но если малыш возбудимый и часто просыпается, можно попробовать нетугое пеленание со свободными ножками.

Андрей Горяничев
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