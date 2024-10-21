Терапевт назвала главную опасность для любителей спать с открытым окном

Для здорового человека с крепким иммунитетом сон рядом с открытым окном не представляет угрозы. Тело от переохлаждения защищает одеяло, а ноздри не дают свежему ночному воздуху застудить дыхательную систему. Однако ситуация в корне меняется, если мы болеем ОРВИ, предупредила Life.ru врач-терапевт Людмила Лапа.

Например, отметила медик, если из-за заложенности носа приходится вдыхать холодный воздух ртом, легко заработать ангину, а при запоздалом лечении ещё и пневмонию. Поэтому в случае с простудой и схожими недугами достаточно проветривать помещение незадолго до сна, чтобы насытить его кислородом. При этом рекомендуется выходить из комнаты с открытым окном. Особое внимание вопросу переохлаждения нужно уделять при высокой температуре.

Переохлаждение от открытого окна и больше 39 градусов температура тела — это очень опасно для организма. Может произойти инсульт, головные боли всевозможные. Людмила Лапа Врач-терапевт

Если же холод всё-таки взял верх над телом, необходимо действовать незамедлительно, призвала наша собеседница. Быстрый приём тёплого душа и согревающее одеяльце могут оказать иммунитету поддержку и не допустить заболевания.