Пеленать или не пеленать: Поставлена точка в вечном споре мамочек о младенцах

Еще со времён СССР принято считать, что новорождённых детей надо обязательно пеленать. Так они легче засыпают и не испугаются спросонья своих же рук у лица. Однако в современном мире многие мамочки с сомнением относятся к столь кардинальным мерам. Точку в этом споре поставила консультант по сну Елена Мурадова.

Эксперт объяснила, что пеленание подходит далеко не всем детям. Если ребёнок легко засыпает и хорошо спит ночью хотя бы 3-4 часа подряд, то туго стягивать его в кокон незачем.

«Но если малыш возбудимый, чуткий, просыпается через 20-40 минут, спит только на руках, стоит попробовать нетугое пеленание со свободными ножками», — добавила Мурадова в беседе с RuNews24.ru.

Однако порой бывает, что и пеленание не срабатывает: ребёнок плохо спит и засыпает со слезами на глазах. Тогда мамам и папам следует обратиться к педиатру или консультанту по сну, чтобы выявить причину такого поведения малыша.