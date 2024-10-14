Молодым родителям дали важный совет, что сделать с выплатами по беременности и родам
Экономист Маслова: Часть выплат по беременности и родам лучше отложить на потом
Выплаты по беременности и родам лучше разделить на несколько частей. Одну использовать на первоочерёдные расходы, а другую отложить на будущее, чтобы была подушка безопасности в случае трудных дней. Таким советом поделилась доктор экономических наук, профессор, лектор Российского общества «Знание» Ирина Маслова в разговоре с РИА «ФедералПресс».
При распределении средств эксперт посоветовала супругам проанализировать свои обязательные траты: аренда жилья, кредиты, коммунальную услуги, питание и другое. Она считает, что, если выплаты по беременности и родам помогут погасить долги, это может быть разумной стратегией.
«Если же семейный или личный бюджет показывает, что эти средства могут откладываться, то есть ряд аргументов в пользу этого варианта», — добавила Маслова.
Обычно необходимо иметь на потом 3-6-месячную сумму привычных расходов. Однако для семей с маленькими детьми лучше иметь подушку безопасности больше. Кроме того, следует предусмотреть будущие расходы на одежду, развивающие занятия и медицинские услуги для ребёнка. Оставшиеся средства можно вложить в инвестиции.
«Важно помнить, что чем больше поступает денег, тем проще их тратить на текущие потребности. Всегда хочется купить новую игрушку ребёнку или порадовать себя ужином в кафе. Но важно помнить и то, что детям нужно не столько много игрушек, сколько внимание семьи, а поход в кафе также можно запланировать, не потратив на него лишний бюджет внепланово», — советует Маслова.
Ранее Life.ru писал, что в России примерно в полтора раза вырастет максимальное пособие по беременности и родам. Максимальный размер выплаты в следующем году может достигнут 565 тысяч рублей, а по уходу за ребёнком до полутора лет — 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году.