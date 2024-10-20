Врач рассказала, как не превратить приём витамина C в интоксикационную катастрофу

Витамин C способен оказать иммунитету неоценимую помощь в борьбе с возбудителями сезонных заболеваний. Однако это утверждение справедливо лишь в том случае, если объём принимаемой для профилактики и лечения ОРВИ аскорбиновой кислоты не превышает разумных значений, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам медика, больше всего от бесконтрольного налегания на витамин C страдает желудочно-кишечный тракт. Когда щелочная среда двенадцатиперстной кишки гасится кислотой и становится нейтральной, сфинктер начинает работать некорректно. Из-за заброса пищи начинается кашель, а на языке чувствуется кислота или даже горечь от желчи.