Врач рассказала, как не превратить приём витамина C в интоксикационную катастрофу
Терапевт Лапа: Переизбыток витамина C провоцирует кашель и болезни ЖКТ
Витамин C способен оказать иммунитету неоценимую помощь в борьбе с возбудителями сезонных заболеваний. Однако это утверждение справедливо лишь в том случае, если объём принимаемой для профилактики и лечения ОРВИ аскорбиновой кислоты не превышает разумных значений, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.
По словам медика, больше всего от бесконтрольного налегания на витамин C страдает желудочно-кишечный тракт. Когда щелочная среда двенадцатиперстной кишки гасится кислотой и становится нейтральной, сфинктер начинает работать некорректно. Из-за заброса пищи начинается кашель, а на языке чувствуется кислота или даже горечь от желчи.
«Например, две ампулы витамина внутривенно окажут очень хорошее действие, потому что на весь организм это маленькое количество. Другое дело, если мы перорально будем принимать по одному грамму три-четыре раза в день, это уже будет катастрофа — интоксикация всего организма», — рассказала Лапа в эфире радио Sputnik.
Принимать с умом нужно не только витамины, но и всевозможные БАДы, предупреждал Life.ru ранее. В противном случае под ударом оказывается печень, которая может «порадовать» своего владельца токсическим гепатитом. Поддержать же здоровье этого важнейшего органа способен свекольник.