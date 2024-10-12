Стало известно, кто первым сможет испытать новую вакцину от рака
Пациенты с меланомой и раком легких смогут первыми испытать новую вакцину от рака
Первыми пациентами, которые смогут получить новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут стать люди с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. Об этом узнали корреспонденты ТАСС из беседы с директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.
«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, всё видно, но будут и другие. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает порядка 1,2-1,3 млн человек. Это один из самых распространённых злокачественных раков», — уточнил Гинцбург.
Исследования вакцины будут проводиться по новому протоколу, который не предполагает классических фаз испытаний. Так как препарат персонализированный, массовые его испытания не планируются, пояснил эксперт.
Вакцина была разработана при сотрудничестве нескольких научных центров, включая НИЦ им. Гамалеи, Московский онкологический институт им. Герцена и НМИЦ онкологии им. Блохина.
Напомним, российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. В скором времени начнётся набор добровольцев для проведения первой фазы клинических испытаний. При этом россиянам следует знать, что это не профилактическая прививка, которая защитит от появления болезни, а лекарство, помогающее организму справиться со смертоносной опухолью. Врачи объясняют, что главная задача новой вакцины — обмануть очень умную раковую клетку, которая умеет распознавать своих «убийц» — клетки иммунной системы — и уклоняться от них.
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