Не прививка, а лекарство: Россиянам объяснили принцип действия новой вакцины от рака

У пациентов с неоперабельными опухолями и тяжёлыми стадиями онкозаболевания появился шанс. Благодаря российской вакцине от рака продолжительность их жизни можно будет существенно продлить. Об этом рассказал руководитель НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в беседе с aif.ru.

Врач отметил, что главная задача новой вакцины — обмануть очень умную раковую клетку, которая умеет распознавать своих «убийц» — клетки иммунной системы — и уклоняться от них.

«В вакцине от рака используются генетически модифицированные онколитические вирусы, которые заражают опухолевые клетки, уничтожают их и вызывают системный иммунный ответ, метя собой опухолевые клетки», — объяснил онколог.

Он добавил, что по этому принципу работают и другие методы лечения рака, которые сегодня активно применяются в российских клиниках, в том числе в НМИЦ радиологии. Их эффективность доказана у огромного числа пациентов.