Гинцбург назвал сроки испытания российских вакцин от рака

Клинические исследования российских вакцин от рака могут быть начаты в середине 2025 года. Об этом журналистам рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В лучшем случае они [клинические испытания] начнутся в середине следующего года", — сказал учёный в кулуарах форума "Здоровое общество".