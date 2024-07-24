Гинцбург назвал сроки испытания российских вакцин от рака
Гинцбург: Клинические исследования вакцин от рака могут быть начаты в 2025 году
Клинические исследования российских вакцин от рака могут быть начаты в середине 2025 года. Об этом журналистам рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"В лучшем случае они [клинические испытания] начнутся в середине следующего года", — сказал учёный в кулуарах форума "Здоровое общество".
Напомним, что об отечественной онковакцине президент РФ Владимир Путин рассказал во время выступления на Форуме будущих технологий в феврале текущего года. Тогда глава государства заявил, что российским учёным удалось вплотную подойти к созданию вакцины от онкозаболеваний.
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