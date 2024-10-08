Раку приготовиться: Генетик объяснил важность открытия микроРНК, за которое дали Нобелевку-2024

Открытие американских учёных Виктора Амброса и Гэри Равкана, за которое они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году, может стать прорывом в лечении онкологических заболеваний. В будущем молекулы микроРНК могут быть использованы в качестве лечебных агентов, которые будут вводить в организм для борьбы с раком. Таким мнением поделился врач-генетик Александр Резник в беседе с RT.

Генетик пояснил, что микроРНК существуют на протяжении миллионов лет и есть в организме любого сложноустроенного представителя животного царства. Под действием этих молекул клетки приобретают нужные конкретной системе органов функции.

«Одна микроРНК может регулировать работу нескольких генов. То есть это такой слаженный, достаточно сложноустроенный механизм, который лежит в основе нормальной жизни сложных организмов», — рассказал специалист.