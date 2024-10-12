Даже метастазы: Разработанная в России вакцина от рака показала эффективность

Российская вакцина от рака, которая сейчас находится на этапе доклинических исследований, подавляет развитие опухолей и, вероятно, снижает возможность появления метастазов. Об этом доложил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

«На животных моделях отработали то, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли, а также, по всей видимости, он подавляет и возможность метастазирования данной опухоли», — сказал он.