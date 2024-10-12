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12 октября, 07:19

Даже метастазы: Разработанная в России вакцина от рака показала эффективность

Гинцбург: Созданная в РФ вакцина от рака подавляет развитие опухоли

Российская вакцина от рака, которая сейчас находится на этапе доклинических исследований, подавляет развитие опухолей и, вероятно, снижает возможность появления метастазов. Об этом доложил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

«На животных моделях отработали то, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли, а также, по всей видимости, он подавляет и возможность метастазирования данной опухоли», — сказал он.

Сейчас проходят эксперименты для выяснения, можно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который будет стимулировать иммунную систему больного работать против его же опухоли. Уже в 2025 году планируется начать применять препарат на людях.

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Недавно Александр Гинцбург рассказал, что первыми пациентами, которые смогут получить новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут стать люди с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. С этими диагнозами легче работать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salov Evgeniy

Николай Рюмин
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