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Онколог объяснил, как проходит испытание вакцины от рака и почему пока рано радоваться

Онколог Романов: Речи о лечении «любого» рака с помощью вакцины пока не идёт

9 октября, 08:13
В России начинаются испытания вакцины от рака. Обложка © freepik.com

В России начинаются испытания вакцины от рака. Обложка © freepik.com

Речь о лечении «любой» онкологии с помощью вакцины сейчас точно не идёт. Так врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов прокомментировал в беседе с Life.ru испытания российского препарата от рака. По его словам, эффективность вакцины покажут лишь результаты исследования II-III фазы.

Онколог объяснил, что обычно тестирование любой вакцины занимает куда большее времени, чем условный год. Если сейчас её уже начали испытывать на людях, то это будет проходить в несколько этапов.

Сначала вакцину вкалывают здоровым добровольцам, чтобы просто понаблюдать за реакцией организма и за тем, на сколько вакцина может быть опасна. В этом есть свои риски, но обычно условия проведения таких исследований тщательно выверены, чтобы не привести к непоправимому ущербу здоровью. Далее вакцину вкалывают уже больным онкологией людям и смотрят на эффективность препарата. Но мы даже близко не знаем, какие виды рака сможет лечить данная вакцина.

Денис Романов

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

Сначала вакцину вкалывают здоровым добровольцам, чтобы просто понаблюдать за реакцией организма и за тем, на сколько вакцина может быть опасна. В этом есть свои риски, но обычно условия проведения таких исследований тщательно выверены, чтобы не привести к непоправимому ущербу здоровью. Далее вакцину вкалывают уже больным онкологией людям и смотрят на эффективность препарата. Но мы даже близко не знаем, какие виды рака сможет лечить данная вакцина.
Сначала вакцину вкалывают здоровым добровольцам, чтобы просто понаблюдать за реакцией организма и за тем, на сколько вакцина может быть опасна. В этом есть свои риски, но обычно условия проведения таких исследований тщательно выверены, чтобы не привести к непоправимому ущербу здоровью. Далее вакцину вкалывают уже больным онкологией людям и смотрят на эффективность препарата. Но мы даже близко не знаем, какие виды рака сможет лечить данная вакцина.
Российский биолог анонсировал испытания вакцины от рака, но не любого
Российский биолог анонсировал испытания вакцины от рака, но не любого

Напомним, российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. В скором времени начнётся набор добровольцев для проведения первой фазы клинических испытаний. При этом россиянам следует знать, что это не профилактическая прививка, которая защитит от появления болезни, а лекарство, помогающее организму справиться со смертоносной опухолью. Врачи объясняют, что главная задача новой вакцины — обмануть очень умную раковую клетку, которая умеет распознавать своих «убийц» — клетки иммунной системы — и уклоняться от них.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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