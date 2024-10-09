Онколог объяснил, как проходит испытание вакцины от рака и почему пока рано радоваться
Онколог Романов: Речи о лечении «любого» рака с помощью вакцины пока не идёт
В России начинаются испытания вакцины от рака. Обложка © freepik.com
Речь о лечении «любой» онкологии с помощью вакцины сейчас точно не идёт. Так врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов прокомментировал в беседе с Life.ru испытания российского препарата от рака. По его словам, эффективность вакцины покажут лишь результаты исследования II-III фазы.
Онколог объяснил, что обычно тестирование любой вакцины занимает куда большее времени, чем условный год. Если сейчас её уже начали испытывать на людях, то это будет проходить в несколько этапов.
Сначала вакцину вкалывают здоровым добровольцам, чтобы просто понаблюдать за реакцией организма и за тем, на сколько вакцина может быть опасна. В этом есть свои риски, но обычно условия проведения таких исследований тщательно выверены, чтобы не привести к непоправимому ущербу здоровью. Далее вакцину вкалывают уже больным онкологией людям и смотрят на эффективность препарата. Но мы даже близко не знаем, какие виды рака сможет лечить данная вакцина.
Напомним, российская вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. В скором времени начнётся набор добровольцев для проведения первой фазы клинических испытаний. При этом россиянам следует знать, что это не профилактическая прививка, которая защитит от появления болезни, а лекарство, помогающее организму справиться со смертоносной опухолью. Врачи объясняют, что главная задача новой вакцины — обмануть очень умную раковую клетку, которая умеет распознавать своих «убийц» — клетки иммунной системы — и уклоняться от них.