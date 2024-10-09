Онколог объяснил, как проходит испытание вакцины от рака и почему пока рано радоваться

Сначала вакцину вкалывают здоровым добровольцам, чтобы просто понаблюдать за реакцией организма и за тем, на сколько вакцина может быть опасна. В этом есть свои риски, но обычно условия проведения таких исследований тщательно выверены, чтобы не привести к непоправимому ущербу здоровью. Далее вакцину вкалывают уже больным онкологией людям и смотрят на эффективность препарата. Но мы даже близко не знаем, какие виды рака сможет лечить данная вакцина.