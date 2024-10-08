Российский биолог анонсировал испытания вакцины от рака, но не любого
Биолог Косоруков заявил, что в России скоро начнут испытывать вакцину от рака
Биолог Вячеслав Косоруков рассказал, что в скором времени в России начнутся испытания вакцины от рака. Слова одного из создателей препарата приводит «Лента.ру».
«Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — рассказал специалист.
Препарат будут вводить пациентам с уже утверждённым диагнозом как этап послеоперационной терапии. Вакцина подбирается для всех в индивидуальном порядке на основе геномов человека и опухоли. Лекарство должно будет не допустить возникновения рецидива.
Однако лекарство эффективно лишь для некоторых видов заболевания, в частности меланомы. В дальнейшем этот список может быть пополнен раком лёгкого, определёнными типами рака ЖКТ и раком почки. Более того, подчеркнул специалист, вакцина не является «чудодейственным средством», способным «вылечить всё».
Не последнее значение имеет также профилактика заболевания. К примеру, врач Александр Мясников считает, что одним из лучших средств для укрепления иммунитета и защиты от онкологических заболеваний является обычный чеснок.
Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A