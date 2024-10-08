Российский биолог анонсировал испытания вакцины от рака, но не любого

Биолог Вячеслав Косоруков рассказал, что в скором времени в России начнутся испытания вакцины от рака. Слова одного из создателей препарата приводит «Лента.ру».

«Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — рассказал специалист.

Препарат будут вводить пациентам с уже утверждённым диагнозом как этап послеоперационной терапии. Вакцина подбирается для всех в индивидуальном порядке на основе геномов человека и опухоли. Лекарство должно будет не допустить возникновения рецидива.