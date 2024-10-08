Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 05:30

Российский биолог анонсировал испытания вакцины от рака, но не любого

Биолог Косоруков заявил, что в России скоро начнут испытывать вакцину от рака

Биолог Вячеслав Косоруков рассказал, что в скором времени в России начнутся испытания вакцины от рака. Слова одного из создателей препарата приводит «Лента.ру».

«Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — рассказал специалист.

Препарат будут вводить пациентам с уже утверждённым диагнозом как этап послеоперационной терапии. Вакцина подбирается для всех в индивидуальном порядке на основе геномов человека и опухоли. Лекарство должно будет не допустить возникновения рецидива.

Однако лекарство эффективно лишь для некоторых видов заболевания, в частности меланомы. В дальнейшем этот список может быть пополнен раком лёгкого, определёнными типами рака ЖКТ и раком почки. Более того, подчеркнул специалист, вакцина не является «чудодейственным средством», способным «вылечить всё».

Королевский уход: Как Елизавета II дожила до 96 лет с агрессивным раком костей
Королевский уход: Как Елизавета II дожила до 96 лет с агрессивным раком костей

Не последнее значение имеет также профилактика заболевания. К примеру, врач Александр Мясников считает, что одним из лучших средств для укрепления иммунитета и защиты от онкологических заболеваний является обычный чеснок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Владимир Озеров
  • Новости
  • Рак
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров