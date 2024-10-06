Против рака: Обычный чеснок является одним из самых полезных овощей, рассказал доктор Мясников
Доктор Мясников: Чеснок укрепляет иммунитет и защищает от онкологии
Чеснок — это не только одна из самых популярных добавок в кулинарии, но также и действенный помощник в борьбе с онкологией и другими болезнями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».
«Чеснок — средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и используется как антионкологическое средство. Во всяком случае, в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — пояснил специалист.
Известный врач также упомянул, что употребление чеснока способно снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, он эффективен при аритмии и желчнокаменной болезни. Особенно полезно добавлять его в качестве добавки в пищу при ОРВИ.
А ранее Life.ru рассказал о 10 других не менее эффективных продуктах при простуде. В осенне-зимний период, когда статистика заболеваемости особенно высока, крайне важно укреплять иммунитет и следить за своим самочувствием.
Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo