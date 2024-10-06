Против рака: Обычный чеснок является одним из самых полезных овощей, рассказал доктор Мясников

Чеснок — это не только одна из самых популярных добавок в кулинарии, но также и действенный помощник в борьбе с онкологией и другими болезнями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

«Чеснок — средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и используется как антионкологическое средство. Во всяком случае, в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — пояснил специалист.