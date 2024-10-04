Похож на ОРВИ: Москвичам назвали симптомы самого распространённого в столице штамма ковида

Самым распространённым в Москве штаммом коронавируса является FLiRT. Однако его легко можно спутать с обычным ОРВИ, предупредил врач-терапевт Алексей Водовозов. Кроме того, его симптомы ничем не отличаются от предыдущих итераций болезни.

Так, у людей, подхвативших FLiRT, может повыситься температура, а также возникнуть заложенность в носу, кашель и боль в горле, что характерно и для ОРВИ. Так или иначе, по словам эксперта, важно соблюдать меры санитарной безопасности, потому что стопроцентной защиты от болячки не существует.

«Во время пандемии было доказано, что даже обработка рук санитайзерами позволила снизить уровень заболеваемости не только коронавирусом, но и респираторными инфекциями», — напомнил собеседник «Москвы 24».

По его словам, пожилые люди находятся в группе риска. Заболевшим врач рекомендовал оставаться дома и соблюдать постельный режим, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих.