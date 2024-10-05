Королевский уход: Как Елизавета II дожила до 96 лет с агрессивным раком костей
Онколог Черёмушкин: Елизавета II дожила до 96 с раком из-за правильного лечения
Королева Великобритании Елизавета II. Обложка © flickr / UK Home Office
Понятие «рак костей» является собирательным, пояснил врач-онколог Евгений Черемушкин, комментируя заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о причине смерти королевы Елизаветы II. По его оценке, монаршая особа могла дожить до 96 лет с агрессивной опухолью благодаря правильному лечению.
«Прожила она действительно достаточно долго. А продолжительность жизни зачастую объясняется не тем, что вы ничем не болеете, а тем, что вы вовремя и качественно лечитесь, даже если это онкологическая патология», — объяснил врач «Вечерней Москве».
Он подчеркнул, что в случае королевы речь может идти о первичной костной патологии — саркоме соединительной ткани, которая служит источником формирования гематологических проблем, например лейкемии. Однако встречается и рак, который даёт метастазы в кости. В этом случае кость служит системным фильтром, а недуг распространяется по всему организму.
Как правило, заболевание сопровождается чем комплексом симптомов. Врач выделил деформацию суставов и боль при движении. Кроме того, могут возникнуть побочные эффекты от приёма препаратов против рака: нарушения пищеварительного тракта, дыхательной системы, сердца.
Напомним, ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отметил, что за год до смерти врачи диагностировали рак костей у королевы Елизаветы II. Тем не менее, откровения политика в мемуарах Unleashed противоречат официальной версии о кончине монарха из-за старости.