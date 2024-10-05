Королевский уход: Как Елизавета II дожила до 96 лет с агрессивным раком костей

Понятие «рак костей» является собирательным, пояснил врач-онколог Евгений Черемушкин, комментируя заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о причине смерти королевы Елизаветы II. По его оценке, монаршая особа могла дожить до 96 лет с агрессивной опухолью благодаря правильному лечению.

«Прожила она действительно достаточно долго. А продолжительность жизни зачастую объясняется не тем, что вы ничем не болеете, а тем, что вы вовремя и качественно лечитесь, даже если это онкологическая патология», — объяснил врач «Вечерней Москве».

Он подчеркнул, что в случае королевы речь может идти о первичной костной патологии — саркоме соединительной ткани, которая служит источником формирования гематологических проблем, например лейкемии. Однако встречается и рак, который даёт метастазы в кости. В этом случае кость служит системным фильтром, а недуг распространяется по всему организму.