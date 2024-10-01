Борис Джонсон раскрыл диагноз, который ускорил кончину Елизаветы II

Экс-королеве Великобритании Елизавете II за год до смерти врачи поставили рак костей. Секретом королевской семьи поделился бывший премьер страны Борис Джонсон в своих мемуарах Unleashed («Развязанный»). При этом он отметил, что незадолго до кончины монарх принимала его отставку и «демонстрировала свой острый ум».

«Я знал в течение года или даже больше, что у неё рак костей. Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях у неё были темные синяки. Вероятно, от капельниц или инъекций», — цитирует Джонсона The Daily Mail.