Борис Джонсон раскрыл диагноз, который ускорил кончину Елизаветы II
Борис Джонсон: Елизавете II за год до смерти диагностировали рак костей
Елизавета II. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Экс-королеве Великобритании Елизавете II за год до смерти врачи поставили рак костей. Секретом королевской семьи поделился бывший премьер страны Борис Джонсон в своих мемуарах Unleashed («Развязанный»). При этом он отметил, что незадолго до кончины монарх принимала его отставку и «демонстрировала свой острый ум».
«Я знал в течение года или даже больше, что у неё рак костей. Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях у неё были темные синяки. Вероятно, от капельниц или инъекций», — цитирует Джонсона The Daily Mail.
Напомним, королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Похоронили её 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. После её кончины на королевский престол взошёл Карл III. Его короновали 6 мая. Теперь он изображён на 20-долларовой купюре в Канаде.