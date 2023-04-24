Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссёры получили премию BAFTA

Транслировавшая похороны королевы Великобритании Елизаветы II команда режиссёров удостоилась премии Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) сразу в двух номинациях. Об этом сообщается на сайте премии.

Группа из восьми человек получила премию в категориях за лучший звук и лучшую режиссёрскую команду.