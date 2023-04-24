Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссёры получили премию BAFTA
Транслировавшая похороны королевы Великобритании Елизаветы II команда режиссёров удостоилась премии Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) сразу в двух номинациях. Об этом сообщается на сайте премии.
Группа из восьми человек получила премию в категориях за лучший звук и лучшую режиссёрскую команду.
Награды за лучший грим, звук и спецэффекты получил американский сериал от студии HBO "Дом дракона", являющийся приквелом знаменитой "Игры престолов". А британское комедийное шоу "Будет больно" удостоилось наград в категориях за подбор актёров, сценарий и монтаж.
Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.
ТАСС / Ben Birchall / Pool via AP