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23 апреля, 23:34

Транслировавшие похороны Елизаветы II режиссёры получили премию BAFTA

Транслировавшая похороны королевы Великобритании Елизаветы II команда режиссёров удостоилась премии Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) сразу в двух номинациях. Об этом сообщается на сайте премии.

Группа из восьми человек получила премию в категориях за лучший звук и лучшую режиссёрскую команду.

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Награды за лучший грим, звук и спецэффекты получил американский сериал от студии HBO "Дом дракона", являющийся приквелом знаменитой "Игры престолов". А британское комедийное шоу "Будет больно" удостоилось наград в категориях за подбор актёров, сценарий и монтаж.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.

Обложка ©

ТАСС / Ben Birchall / Pool via AP

Юлия Коновалова
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