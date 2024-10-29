Кладезь витаминов: Диетолог раскрыла пользу печени трески
Врач Соламатина: Печень трески является суперфудом и богата витаминами
Печень трески считают суперфудом не только гурманы, но и медики. Она содержит витамины D, A и группы B, а также омега-3, которые способствуют профилактике различных заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
В интервью радио Sputnik она отметила, что жирная кислота омега-3 очень важна для профилактики дегенеративных и онкологических заболеваний. Кроме того, всего одна баночка печени трески поможет восполнить дефицит витамина D всей семье. Он необходим для сердца, сосудов, нервов и иммунитета.
«Витамин А необходим для иммунной системы, для обновления тканей кожи и слизистых, потому что именно слизистые являются первым барьером для вирусов», — подчеркнула диетолог.
Витамины группы В важны для нервной системы и метаболических процессов в печени. Витамин В12 особенно необходим людям пожилого возраста. Врач рекомендовала употреблять печень трески с зелёными овощами, если вас смущает её жирность.
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