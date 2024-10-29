Кладезь витаминов: Диетолог раскрыла пользу печени трески

Печень трески считают суперфудом не только гурманы, но и медики. Она содержит витамины D, A и группы B, а также омега-3, которые способствуют профилактике различных заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

В интервью радио Sputnik она отметила, что жирная кислота омега-3 очень важна для профилактики дегенеративных и онкологических заболеваний. Кроме того, всего одна баночка печени трески поможет восполнить дефицит витамина D всей семье. Он необходим для сердца, сосудов, нервов и иммунитета.

«Витамин А необходим для иммунной системы, для обновления тканей кожи и слизистых, потому что именно слизистые являются первым барьером для вирусов», — подчеркнула диетолог.