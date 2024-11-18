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18 ноября, 08:30

Врачи спасли жизнь россиянину, который дважды пережил остановку сердца

В Томском НИИ кардиологии спасли жизнь капитану-механику после остановки сердца

Фото © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background

Фото © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background

Врачи Томского НИИ кардиологии спасли жизнь капитану-механику Владимиру К., который был экстренно госпитализирован с остановкой сердца. С 2018 года у 59-летнего мужчины наблюдались проблемы со здоровьем, включая мерцательную аритмию и «тихий» инфаркт. Несмотря на лечение, он продолжал работать, пока не почувствовал резкое недомогание.

Ещё тогда, в 2018-м, после постановки диагноза Владимир решил пройти обследование в частной клинике. Анализы показали, что ему требуется операция. Во время процедуры врачи временно остановили его сердце, чтобы перезапустить его и восстановить нормальный сердечный ритм. Тем не менее, операция не устранила все проблемы, и риск нарушения сердечного ритма продолжал сохраняться, и вот пациент снова оказался в реанимации.

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На этот раз врачи установили, что его состояние вызвано бессимптомной коронавирусной инфекцией, приведшей к сепсис-индуцированной кардиомиопатии, с летальностью более 90%. В течение 40 минут врачи проводили реанимацию, используя механическую поддержку кровообращения и другие методы лечения.

«При поступлении в отделение пациент находился в крайне тяжелом состоянии. В течение 40 минут мы несколько раз проводили сердечно-легочную реанимацию, заставляя его сердце биться вновь», — рассказывает врач-реаниматолог кардиологического отделения №1 Владимир Кирилин.

После месяца интенсивной терапии состояние Владимира стабилизировалось, и он был выписан. Теперь он продолжает службу на флоте, следя за дамбами и реками Краснодарского края.

«Чувствую себя практически здоровым человеком, больше не страдаю одышкой и утомляемостью, веду активный образ жизни и наслаждаюсь каждым днём», – поделился пациент Владимир К.

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Ранее сообщалось, что в Балашихе 20-летняя девушка несколько лет мучилась огромными опухолями на ушах, которые возникли у неё после пирсинга. Хирургам пришлось провести операцию, чтобы помочь пациентке избавиться от эстетических проблем.

Марина Фещенко
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