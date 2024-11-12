Кардиолог описала 10 нетипичных признаков инфаркта, маскирующихся под другие болячки
Кардиолог Малай: Тошнота и холодный пот могут быть предвестниками инфаркта
Симптомы сердечного приступа знакомы многим людям. В первую очередь это боль в груди, а также в левой руке. Человека могут мучать кашель и отдышка даже при незначительной нагрузке. Но есть и менее очевидные признаки этого опасного заболевания. О них «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог Анастасия Малай.
По словам доктора, симптомом надвигающегося инфаркта может быть так называемая иррадиирующая боль, когда неприятные ощущения распространяются из груди в одну или обе руки, спину, шею, челюсть или живот. О предынфарктном состоянии иногда говорят тошнота, изжога, несварение желудка и боль в животе. При этом женщины чаще, чем мужчины сообщают о таких симптомах.
«Расстройство желудка может быть вызвано множеством причин, не связанных с сердцем. Поэтому, если у вас есть все эти симптомы, вы можете быть в группе риска. Лучше обратиться к врачу, особенно если у вас есть и другие симптомы», — подчеркнула кардиолог.
Также следует обратить внимание на холодный пот и обильное потоотделение без причины. Врач объяснила, что когда сердце испытывает стресс, организм пытается охладиться, отсюда и возникает пот. Головокружения, чувство паники, нехватка воздуха тоже поводы проверить своё состояние.
В последнее время инфаркт миокарда значительно «помолодел». Раньше это заболевание диагностировали у лиц старше 50 лет. Теперь же инфаркты встречаются и в 40, и до 40 лет, и случай с пресс-секретарём певца Shaman Антоном Коробковым-Землянским тому подтверждение. Напомним, он умер 10 ноября в возрасте всего 40 лет. По нашим данным, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Как рассказал Life.ru кардиолог, в группу риска попадают люди, у кого есть наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и атеросклерозу, а также страдающие повышенным артериальным давлением и находящиеся в стрессовом состоянии.