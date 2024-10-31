Пирсинг 20-летней россиянки переродился в жуткие опухоли на ушах

В Балашихе 20-летняя девушка несколько лет мучилась огромными опухолями на ушах, которые возникли у неё после пирсинга. Хирургам пришлось провести операцию, чтобы помочь пациентке избавиться от эстетических проблем. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.

Девушка обратилась в отделение оториноларингологии филиала №2 Балашихинской больницы. Она рассказала, что пару лет назад проколола уши, после чего начался нестерпимый зуд и на травмированных местах появились новообразования. По словам врачей, это келоидные рубцы, которые разрослись из соединительной ткани до размера почти в 2 сантиметра.

«Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией. Келоидные рубцы иссекли скальпелем с последующей пластикой местными тканями. В ходе операции был достигнут необходимый эстетический результат. Чтобы избежать рецидива заболевания, пациентке рекомендовано отказаться от дальнейших косметических манипуляций», — поделился врач-оториноларинголог Василий Коршунов.

Он добавил, что новообразование было доброкачественным и не имело серьёзных последствий для здоровья пациентки. Сейчас девушку уже выписали из больницы. Медики напомнили, что пирсинг, как и любая травма кожи, может стать причиной воспалительных процессов и подобных проблем.