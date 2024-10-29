40 дней на грани: Москвич пережил клиническую смерть и вернулся живым
Вице-мэр Ракова: Московские врачи спасли пережившего клиническую смерть пациента
Благодаря созданным в Москве специализированным «шок-центрам» медики спасли 68-летнего пациента, который был в состоянии клинической смерти. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы открыли несколько лет назад специализированные «шок-центры» — сейчас их в столице 14. <...> Не так давно московские врачи спасли 68-летнего пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Всего за сутки мультидисциплинарная команда в больнице имени Давыдовского стабилизировала его состояние», — приводит её слова портал мэра и правительства Москвы.
Пожилого мужчину в критическом состоянии доставили в подготовленную заранее рентген-операционную. Там врачи выполнили коронографию — исследовали сосуды пациента, введя контраст, а также провели УЗИ сердца. Оказалось, что правая коронарная артерия была полностью закрыта тромбами, а одна из мышц, помогающая функционировать митральному клапану, была повреждена. У пенсионера наблюдался кардиогенный шок, а его давление стремительно упало, в результате чего наступила клиническая смерть. Как отметили специалисты, до начала гибели мозга, печени и почек оставались считанные минуты. Единственный способ спасти мужчину — это подключить его к ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация).
В «шок-центре» состояние мужчины удалось стабилизировать всего за сутки. После хирурги провели операцию, в ходе которой заменили митральный клапан и выполнили шунтирование. В общей сложности пенсионер провёл в стационаре 39 суток. К настоящему времени его уже выписали, его самочувствие не вызывает опасений.
А ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину с тромбом длиной в 11 сантиметров. Из-за гигантского кровяного сгустка пациент мог умереть в любой момент.
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы