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2 августа, 09:34

Россиянин с болями в животе едва не умер из-за гигантского тромба-убийцы

Подмосковные врачи спасли мужчину с тромбом длиной в 11 сантиметров

Хирурги МОНИКИ имени Владимирского спасли 76-летнего мужчину, у которого был тромб длиной в 11 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Поступившего в институт пациента донимали тянущие боли в правой части живота, кроме того, у него образовался отёк правой ноги. После анализов мужчине диагностировали флотирующий, а иначе говоря, подвижный тромб длиной 11 сантиметров в просвете нижней полой вены — наиболее крупной в человеческом организме, она проходит по брюшной и грудной полостям, впадая в правое предсердие.

11-сантиметровый тромб, извлечённый из 76-летнего мужчины малоинвазивным методом. Фото © Минздрав Московской области

11-сантиметровый тромб, извлечённый из 76-летнего мужчины малоинвазивным методом. Фото © Минздрав Московской области

"В любой момент тромб мог мигрировать в правые отделы сердца, а затем в лёгочную артерию и её ветви. В случае флотирующих тромбов предельно важна своевременная и точная диагностика с использованием информативных неинвазивных методов. Ультразвуковое дуплексное сканирование — один из самых современных методов исследования кровообращения нижних конечностей, позволяющий отследить даже самые незначительные отклонения от нормы",пояснила завотделением клинической функциональной диагностики МОНИКИ Евгения Ещерекоева.

Специалисты отделения сосудистой хирургии института провели мужчине тромбэктомию. Операция проходит в два этапа: сначала удаляется тромб, после чего устанавливается особая ловушка-фильтр. И то, и другое выполняется с помощью малоинвазивного метода. Катетер для удаления тромба ввели в яремную вену, после чего установили кава-фильтр, который предотвратит попадание тромбов в лёгочную артерию, если болезнь будет прогрессировать.

Тромбы такой величины специалисты называют "тромбами-убийцами", ведь, если они отрываются и попадают в лёгочную артерию, скоропостижная смерть для пациента становится неизбежной. К счастью, операция прошла успешно, а малоинвазивный метод хирургического вмешательства позволил существенно сократить время на реабилитацию. Сейчас у мужчины хорошее самочувствие, его уже выписали.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

Юрий Лысенко
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