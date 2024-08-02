Россиянин с болями в животе едва не умер из-за гигантского тромба-убийцы

Хирурги МОНИКИ имени Владимирского спасли 76-летнего мужчину, у которого был тромб длиной в 11 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Поступившего в институт пациента донимали тянущие боли в правой части живота, кроме того, у него образовался отёк правой ноги. После анализов мужчине диагностировали флотирующий, а иначе говоря, подвижный тромб длиной 11 сантиметров в просвете нижней полой вены — наиболее крупной в человеческом организме, она проходит по брюшной и грудной полостям, впадая в правое предсердие.

11-сантиметровый тромб, извлечённый из 76-летнего мужчины малоинвазивным методом. Фото © Минздрав Московской области

"В любой момент тромб мог мигрировать в правые отделы сердца, а затем в лёгочную артерию и её ветви. В случае флотирующих тромбов предельно важна своевременная и точная диагностика с использованием информативных неинвазивных методов. Ультразвуковое дуплексное сканирование — один из самых современных методов исследования кровообращения нижних конечностей, позволяющий отследить даже самые незначительные отклонения от нормы", — пояснила завотделением клинической функциональной диагностики МОНИКИ Евгения Ещерекоева.

Специалисты отделения сосудистой хирургии института провели мужчине тромбэктомию. Операция проходит в два этапа: сначала удаляется тромб, после чего устанавливается особая ловушка-фильтр. И то, и другое выполняется с помощью малоинвазивного метода. Катетер для удаления тромба ввели в яремную вену, после чего установили кава-фильтр, который предотвратит попадание тромбов в лёгочную артерию, если болезнь будет прогрессировать.

Тромбы такой величины специалисты называют "тромбами-убийцами", ведь, если они отрываются и попадают в лёгочную артерию, скоропостижная смерть для пациента становится неизбежной. К счастью, операция прошла успешно, а малоинвазивный метод хирургического вмешательства позволил существенно сократить время на реабилитацию. Сейчас у мужчины хорошее самочувствие, его уже выписали.