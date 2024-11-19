Учёные нашли способ подавлять супербактерии без лекарств и химикатов

Международная группа учёных из США и Испании нашла способ бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями, не прибегая к традиционным лекарствам или химикатам. Открытие опубликовано в научном журнале Science Advances.

Специалисты исследовали бактерии Bacillus subtilis, известные своей толерантностью к антимикробным препаратам. Целью было выяснить, почему мутировавшие штаммы с защитой от лекарств не захватывают популяцию, имея явное преимущество над менее стойкими бактериями.

Изучая рибосому L22, учёные выявили, что конкуренция за магний замедляет рост мутировавших штаммов сильнее, чем обычных рибосом. Моделирование показало, что рибосомы, устойчивые к антибиотикам, стремятся захватить больше ионов магния, чем молекулы аденозинтрифосфата (АТФ), ответственные за энергию клеток.

Математические модели подтверждают: супербактерии активно конкурируют за магний, что ограничивает их развитие. Исследователи отмечают, что связывание ионов магния в бактериальной среде эффективно подавляет резистентные штаммы, не затрагивая полезные бактерии: «Мы нашли ахиллесову пяту бактерий, устойчивых к антибиотикам, и можем использовать эту уязвимость для их подавления без лекарств и химикатов», — заявили учёные.

Это открытие показывает новые возможности в борьбе с супербактериями, что может значительно изменить подход к лечению бактериальных инфекций.