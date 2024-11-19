Британские учёные нашли способ снизить давление за 10 минут

Учёные из Бристольского и Эксетерского университетов в Великобритании установили, что выполнение простых десятиминутных упражнений каждый час значительно снижает артериальное давление у людей, которые проводят много времени в сидячем положении. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

В исследовании приняли участие 2513 молодых людей, за состоянием которых наблюдали с 11 до 24 лет. Участники проводили шесть часов в день в сидячем положении, также около шести часов занимались лёгкой физической активностью и выделяли примерно 55 минут на упражнения средней и высокой интенсивности (MVPA).

С возрастом время, проведённое в сидячем положении, увеличилось до девяти часов в день, при этом три часа уходило на лёгкую физическую активность и примерно 50 минут — на умеренные упражнения.

Изначально среднее артериальное давление участников составляло 106 на 56 мм рт. ст., но к 24 годам оно выросло до 117 на 67 мм рт. ст. Частично это связано с естественным развитием организма, но увеличение времени в сидячем положении способствовало росту систолического давления в среднем на четыре мм рт. ст.

В ходе эксперимента участникам рекомендовали выполнять лёгкие десятиминутные физические упражнения после каждых 50 минут в сидячем положении. Эти простые меры позволили уменьшить систолическое давление в среднем на три мм рт. ст., а диастолическое — на два мм рт. ст.

— «На первый взгляд цифры кажутся незначительными, но для взрослых людей снижение систолического давления всего на пять единиц уменьшает риск инсульта и инфаркта на десять процентов», — подчеркивают авторы исследования.

Эти результаты обращают внимание на важность регулярной физической активности для поддержания здоровья в условиях сидячего образа жизни. Они могут стать основой для простых, но эффективных рекомендаций для улучшения общего здоровья и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.