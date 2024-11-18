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18 ноября, 16:16

Ученые доказали: часовая прогулка в день продлевает жизнь на несколько лет

Обложка © freepik.com / freepik

Обложка © freepik.com / freepik

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показало, что ежедневная часовая прогулка может значительно увеличить продолжительность жизни, сообщает Independent.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек среднего возраста, за состоянием которых наблюдали в течение 13 лет. Результаты исследования подтвердили, что ежедневные прогулки способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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Ученые подчеркивают, что даже умеренная физическая активность, такая как ходьба в спокойном темпе, приносит существенную пользу для здоровья. Для достижения ощутимого эффекта врачи рекомендуют гулять не менее пяти раз в неделю. Важно выбирать комфортный темп и подходящий маршрут, чтобы прогулки стали приятной и постоянной частью образа жизни.

Специалисты отмечают, что начать заниматься ходьбой никогда не поздно. Даже если человек ранее вел малоподвижный образ жизни, регулярные прогулки помогут улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни. Эксперты советуют начинать с 15–20-минутных прогулок в день, постепенно увеличивая их продолжительность до одного часа.

Напоминаем, что помимо прогулок важно питание. Например, диетолог Соломатина рассказала, какое мясо сжигает жир и продлевает молодость, а учёные подтвердили, что два яйца в неделю улучшают здоровье и когнитивные функции.

Александра Журавская
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