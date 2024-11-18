Косметолог объяснила, почему осенью обостряются проблемы с кожей

Осень — это время, когда многие сталкиваются с обострениями кожных проблем. Дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко в беседе с Life.ru объяснила, почему смена климата, начало отопительного сезона и даже стресс могут повлиять на здоровье кожи.

По словам косметолога, одной из основных причин является изменение климатических условий: в это время года погодные условия непредсказуемы, от солнечных дней до дождя и первых заморозков. Марченко настоятельно советует одеваться по погоде, защищая кожу рук перчатками, а лицо — холодными кремами.

Начало отопительного сезона также способствует сушке воздуха в помещениях, что приводит к обезвоживанию кожи и нарушению её защитных барьеров. Чтобы избежать этого, дерматовенеролог рекомендует использовать увлажнители воздуха, уменьшать мощность батарей и применять увлажняющие средства, такие как кремы или бальзамы. Также стоит следить за температурой воды при купании, она должна быть не выше 34 градусов.

Не стоит забывать, что поздняя осень — сезон вирусных заболеваний. По словам Марченко, это может стать триггером для обострения хронических кожных заболеваний.

Любое заболевание может являться триггером для обострения хронической кожной патологии. Не исключено обострение контактных дерматитов именно осенью, поскольку осенний гардероб содержит большое количество шерстяных вещей, которые часто вызывают контактные аллергические дерматиты. Ирина Марченко Дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная»

Специалист подчеркнула, что с поздним осенним периодом начинается значительное и стремительное уменьшение длительности светового дня, начало учебного года для школьников и студентов, что неминумо связано со стрессом, высокой нагрузкой, апатией. Практически для всех кожных патологий стресс в патогенезе является ключевым звеном.

«Если же обострения все-таки не удалось избежать, важно обратиться за помощью к врачу-дерматологу и сразу же начать грамотное лечение», — резюмировала Марченко.