Зуд и аллергия: Россиян призвали не перебарщивать с использованием антисептиков

Пользоваться антисептиком может и удобнее, чем мыть руки, однако делать это на постоянной основе точно не стоит, полагает доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, регулярное применение спиртосодержащих средств чревато негативными последствиями.

В частности, антисептики могут вызвать зуд и раздражение на коже, микротрещины и даже аллергическую реакцию из-за некоторых компонентов. Кроме того, они разрушают липидный барьер кожи, необходимый для защиты от негативных воздействий окружающей среды.

«Это делает кожу более уязвимой к инфекциям и повышает риск проникновения в организм бактерий и других вредных веществ. Антисептики не всегда эффективны против всех видов бактерий», — отметил собеседник RT.

А ещё антисептики станут бесполезны, если из-за длительного использования у бактерий на руках появится устойчивость. Кроме того, антисептические средства при попадании в глаз могут негативно сказаться на слизистой.