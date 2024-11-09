От губки до смартфона: Какие домашние предметы являются рассадниками опасных бактерий

Собственную квартиру нам зачастую приходится делить с опаснейшими соседями — многомиллионными колониями бактерий. Живут они на многих предметах в доме, в том числе на привычной губке для мытья посуды. Постоянная влажность и остатки еды создают там благоприятную среду для размножения микроорганизмов.

На губке можно обнаружить в 200 тысяч раз больше бактерий, чем под ободком унитаза, поэтому менять её желательно каждую неделю. Разделочные доски тоже следует менять, но каждые полгода — они кишат микроорганизмами, уверена врач общей практики Мария Андрющенко.

«По всем санитарным нормам должно быть разделение на кухне — для мяса отдельная доска, для рыбы. Желательно их обрабатывать не губками, а проливать кипятком», — рассказала она телеканалу «Санкт-Петербург».

Встретить опасные микроорганизмы можно и на смартфоне, который мы и вовсе не выпускаем из рук. Жировая плёнка, которая остаётся на поверхности гаджетов после регулярных касаний, служит средой для развития бактерий, поэтому технику — телефон, мышку, пульт, джойстик, клавиатуру — необходимо обрабатывать антибактериальными средствами.