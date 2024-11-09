От губки до смартфона: Какие домашние предметы являются рассадниками опасных бактерий
Врач Андрющенко: На разделочных досках скапливается много бактерий
Собственную квартиру нам зачастую приходится делить с опаснейшими соседями — многомиллионными колониями бактерий. Живут они на многих предметах в доме, в том числе на привычной губке для мытья посуды. Постоянная влажность и остатки еды создают там благоприятную среду для размножения микроорганизмов.
На губке можно обнаружить в 200 тысяч раз больше бактерий, чем под ободком унитаза, поэтому менять её желательно каждую неделю. Разделочные доски тоже следует менять, но каждые полгода — они кишат микроорганизмами, уверена врач общей практики Мария Андрющенко.
«По всем санитарным нормам должно быть разделение на кухне — для мяса отдельная доска, для рыбы. Желательно их обрабатывать не губками, а проливать кипятком», — рассказала она телеканалу «Санкт-Петербург».
Встретить опасные микроорганизмы можно и на смартфоне, который мы и вовсе не выпускаем из рук. Жировая плёнка, которая остаётся на поверхности гаджетов после регулярных касаний, служит средой для развития бактерий, поэтому технику — телефон, мышку, пульт, джойстик, клавиатуру — необходимо обрабатывать антибактериальными средствами.
Кроме того, бактерии очень любят влажную среду в ванной комнате, поэтому встретить огромные колонии микроорганизмов можно, например, на зубной щётке. Эксперт рекомендовала регулярно обеззараживать их менять каждые три месяца. А насадку для душа стоит протирать тряпкой с девятипроцентным уксусным раствором или лимонной кислотой.
Ранее россиян предупредили, что зубные щётки могут накапливать инфекции и бактерии. Кроме того, кофемашины являются рассадниками опаснейшей бактерии, уверен учёный.