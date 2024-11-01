Пшик в сторону: Инфекционист объяснила, как перестать дезинфицировать всё вокруг

Санитарные врачи бьют тревогу: из-за привычки дезинфицировать всё вокруг, которую население приобрело после коронавирусной пандемии, микроорганизмы стали устойчивее и выработали иммунитет. Большинство антисептиков им теперь ни по чём. Но так ли это плохо? Об этом Life.ru просил у врача - инфекциониста Марият Мухиной.

По её словам, привычку дезинфицировать поверхности после пандемии COVID-19, никак нельзя назвать вредной, поскольку по её наблюдениям, число случаев гельминтозов и кишечных инфекций, которые распространяются через грязные руки, у населения значительно снизилось. Однако если дезинфекция происходит слишком часто, вплоть до каждой минуты, это может привести не только к повышению устойчивости микробов к специализированным средствам, но и может напрямую навредить человеку. По словам Мухиной, из-за чрезмерного увлечения антисептиками может возникнуть мацерация кожных покровов, шелушение кожи и появление трещин на руках. В таких случаях привычка может стать патологической.

Первое, что можно сделать — заменить все средства, содержащие синтетические компоненты, на растительные. Подходят такие альтернативы, как растительное мыло, мыльные орехи и мыльное дерево. Эти продукты также дезинфицируют поверхности и эффективно уничтожают бактерии и вирусы, благодаря своим поверхностно-активным веществам, которые разрушают мембраны микроорганизмов. врач Марият Мухина.

Натуральные средства, содержащиеся в альтернативных продуктах из мыльного дерева или мыльного ореха, помогают сохранить здоровье и повысить устойчивость к дезинфицирующим и антисептическим средствам, говорит собеседница Life.ru.

«Второй шаг — использовать психологические методы для контроля привычки. Например, вы можете применять метод осознанности, чтобы понять, в каких ситуациях возникают импульсы к дезинфекции, и постепенно снижать их частоту», — говорит врач.

Психологическая потребность дезинфицировать всё вокруг — это очень серьёзная проблема, которую можно решить поэтапно. Марият Мухина советует следующий алгоритм.

1. Осознанность и самоанализ

Понимание причины: Задумайтесь о том, почему вы начали дезинфицировать так часто. Это чувство безопасности и защиты может быть причиной, но важно помнить, что пандемия и уровень угрозы значительно уменьшились.

Размышления о привычке: Обратите внимание на ситуации, когда вы чувствуете необходимость дезинфицировать. Записывайте свои мысли и эмоции. Это поможет вам выявить триггеры, которые влияют на эту привычку.

2. Постепенное уменьшение

Установление границ: Начните с установления временных рамок для дезинфекции. Например, дезинфицируйте руки только после нахождения на улице или после контакта с определёнными поверхностями, а не каждые 5 минут. Увеличивайте этот интервал, чтобы постепенно приучать себя, советует врач.

Замена жеста: Вместо того чтобы дезинфицировать руки каждый раз, когда вы думаете об этом, попробуйте просто помыть их с мылом, что гораздо безопаснее и приятно.

3. Психологические техники

Медитация и дыхательные практики: Стресс и тревога могут подталкивать вас к постоянной дезинфекции. Попробуйте медитацию или глубокие дыхательные упражнения для снижения тревожности.

Позитивные аффирмации: Напоминайте себе, что в большинстве случаев ваш дом и окружающая среда чистые и безопасные. Вы можете использовать позитивные утверждения, такие как: «Я в безопасности, и я могу доверять своему окружению».

4. Информирование

Обновление знаний: Ознакомьтесь с актуальной информацией о COVID-19 и его распространении. Это поможет вам понять, когда действительно необходима дезинфекция и когда она излишня.

Повышение иммунитета: Узнайте о том, как ваш иммунитет работает и как ваша жизнь может возвращаться в нормальное русло после пандемии.

5. Поддержка окружающих

Обсуждение с близкими: Поговорите с друзьями и семьей о ваших чувствах и привычках. Они могут предложить поддержку и понимание в вашем стремлении изменить поведение.

Смена окружения: Находясь в обществах, где дезинфекция не является нормой, вы также можете постепенно отучаться от этой привычки.

Психолог или психотерапевт: Если вы чувствуете, что эта привычка имеет более глубокие психологические корни, возможно, стоит обратиться за поддержкой к специалисту. Психолог поможет вам разобраться с тревожностью, связанной с дезинфекцией и здоровьем.