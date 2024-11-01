Попова заявила о росте устойчивости патогенов к обеззараживающим средствам
Попова: Устойчивость микроорганизмов и дезинфицирующих средств возрастает
В России возрастает устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам. Такие последствия очень усугубляют нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам», — говорится в приветствии Поповой к участникам конгресса «Покровские чтения».
По данным отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за май текущего года устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году. Именно это снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины
Ранее стало известно об опасности одного из самых популярных лекарственных препаратов. Это средство часто используют при боле в горле, после секса и для дезинфекции ран. По словом специалиста, его частое использование может привести к тому, что микроорганизмы выработают устойчивость к нему, то есть препарат потеряет свою эффективность.