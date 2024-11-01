Попова заявила о росте устойчивости патогенов к обеззараживающим средствам

В России возрастает устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам. Такие последствия очень усугубляют нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам», — говорится в приветствии Поповой к участникам конгресса «Покровские чтения».

По данным отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за май текущего года устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась с начала исследований в 2017 году. Именно это снижает эффективность многих антибиотиков и ставит под угрозу достижения современной медицины