Популярный в России препарат оказался опасным для здоровья

Мирамистин — один из самых популярных препаратов в России, доступный практически в любой аптеке. Многие граждане используют его и при боле в горле, и после секса, и для дезинфекции ран. Однако воспринимать мирамистин как «волшебное лекарство» не стоит, уверен специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Люди брызгают мирамистин в горло, когда оно болит, при фарингитах, тонзиллитах ларингитах, гайморитах, промывают хронический, наружный отит. Некоторые используют его после секса для экстренной профилактики каких-то венерических заболеваний, кто-то даже в глаза капает, я слышал», — отметил эксперт.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук объяснил, какой вред здоровью может нанести препарат при постоянном использовании. По его словам, если регулярно применять мирамистин, то микроорганизмы выработают устойчивость к нему, то есть антисептическое средство потеряет свою эффективность.