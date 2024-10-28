Организм справится: Как избавиться от насморка без капель для носа
Врач Зайцев: Чтобы избавиться от насморка, капли для носа не нужны
Человеку не нужны капли для носа, чтобы избавиться от насморка. Более того, эти средства нарушают естественные процессы, при которых организма самостоятельно борется с недугом. О этом рассказал оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
«Стоит понимать, что в большей части случаев насморк как пришёл, так и уйдёт сам. Но человек же нетерпелив, ему хочется устранить негативный эффект побыстрее», — возмутился кандидат медицинских наук.
Вместо капель он рекомендовал промывать нос соленым раствором 2-3 раза в течение пяти дней. Кроме того, помогут лекарства от аллергии — по одной таблетке в течение нескольких дней. А вот с мочегонными средствами лучше не экспериментировать используя их как экстренное средство, отметил собеседник aif.ru.
Ещё одним эффективным средством в процессе борьбы с насморком считается парение ног, но не обязательно в очень горячей воде. Так можно перераспределить кровоток и облегчить дыхание. Кроме того, стоит отказаться от продуктов, задерживающих воду, и больше гулять на свежем воздухе. Также врач рекомендовал делать дома влажную уборку.
Ранее врач перечислил пять правил борьбы с насморком, которые поставят вас на ноги за один день. Эксперт, в частности, рекомендовал много пить и отдыхать.