Организм справится: Как избавиться от насморка без капель для носа

Человеку не нужны капли для носа, чтобы избавиться от насморка. Более того, эти средства нарушают естественные процессы, при которых организма самостоятельно борется с недугом. О этом рассказал оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

«Стоит понимать, что в большей части случаев насморк как пришёл, так и уйдёт сам. Но человек же нетерпелив, ему хочется устранить негативный эффект побыстрее», — возмутился кандидат медицинских наук.

Вместо капель он рекомендовал промывать нос соленым раствором 2-3 раза в течение пяти дней. Кроме того, помогут лекарства от аллергии — по одной таблетке в течение нескольких дней. А вот с мочегонными средствами лучше не экспериментировать используя их как экстренное средство, отметил собеседник aif.ru.

Ещё одним эффективным средством в процессе борьбы с насморком считается парение ног, но не обязательно в очень горячей воде. Так можно перераспределить кровоток и облегчить дыхание. Кроме того, стоит отказаться от продуктов, задерживающих воду, и больше гулять на свежем воздухе. Также врач рекомендовал делать дома влажную уборку.