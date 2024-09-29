Не лечат: Использование спреев от насморка грозит атрофией слизистой, заявил врач

Популярные среди россиян спреи от насморка мало того, что бесполезны для лечения, так ещё и вредны для здоровья. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, данные средства могут угрожать сосудам и слизистой.

Эксперт подчеркнул, что спреи от насморка вместо лечения недуга лишь маскируют проблему. Их задача заключается в том, чтобы сузить сосуды и дать человеку дышать, то есть они просто убирают симптом. Однако если человек не может дышать без спрея, то ему следует сразу идти к специалисту, уверен врач.

«Как часто мы применяем эти препараты, так же часто страдают и наши сосуды. А из-за сосудов под ударом и слизистая. Со временем возникает, во-первых, снижение эффективности препарата, во-вторых — атрофия слизистой», — заявил собеседник «Москвы 24».

При атрофии слизистой отсутствует влага, в результате чего нарушаются барьерная функция и процесс очищение воздуха. При этом исчезают антимикробные свойства, пояснил эксперт. Он призвал по возможности отказаться от использования спреев от насморка.