Не лечат: Использование спреев от насморка грозит атрофией слизистой, заявил врач
Терапевт Кондрахин заявил об опасности спреев от насморка
Популярные среди россиян спреи от насморка мало того, что бесполезны для лечения, так ещё и вредны для здоровья. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, данные средства могут угрожать сосудам и слизистой.
Эксперт подчеркнул, что спреи от насморка вместо лечения недуга лишь маскируют проблему. Их задача заключается в том, чтобы сузить сосуды и дать человеку дышать, то есть они просто убирают симптом. Однако если человек не может дышать без спрея, то ему следует сразу идти к специалисту, уверен врач.
«Как часто мы применяем эти препараты, так же часто страдают и наши сосуды. А из-за сосудов под ударом и слизистая. Со временем возникает, во-первых, снижение эффективности препарата, во-вторых — атрофия слизистой», — заявил собеседник «Москвы 24».
При атрофии слизистой отсутствует влага, в результате чего нарушаются барьерная функция и процесс очищение воздуха. При этом исчезают антимикробные свойства, пояснил эксперт. Он призвал по возможности отказаться от использования спреев от насморка.
Ранее россиянам рассказали, как вылечить насморк и избежать зависимости от «пшиков». Врач подчеркнула, что сосудосуживающие капли обладают побочными эффектами и могут вызывать привыкание.