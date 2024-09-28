Ангина, аллергия и болезни ЖКТ: Врач перечислил причины боли в горле

Чаще всего боли в горле вызывают вирусные инфекции, однако могут также бактериальные и грибковые. Кроме того, данная проблема может указывать на болезни ЖКТ и аллергические реакции, предупредила оториноларинголог Светлана Марнова.

«При вирусной инфекции могут быть проблемы с носовым дыханием, кашель. Также вирус вызывает повышение температуры, обычно до 37 градусов, но в случае гриппа и COVID возможно повышение до 39 градусов», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, по её словам, стрептококковая бактерия может вызвать ангину. Лечится она антибиотиками, поэтому необходимо обратиться к врачу. Симптомы: сильная боль в горле, налёт на миндалинах, увеличение лимфоузлов, температура выше 38,5 градусов и отсутствие насморка.