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28 сентября, 10:35

Ангина, аллергия и болезни ЖКТ: Врач перечислил причины боли в горле

Врач Марнова: Стрептококк может вызвать боль в горле и температуру без насморка

Чаще всего боли в горле вызывают вирусные инфекции, однако могут также бактериальные и грибковые. Кроме того, данная проблема может указывать на болезни ЖКТ и аллергические реакции, предупредила оториноларинголог Светлана Марнова.

«При вирусной инфекции могут быть проблемы с носовым дыханием, кашель. Также вирус вызывает повышение температуры, обычно до 37 градусов, но в случае гриппа и COVID возможно повышение до 39 градусов», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, по её словам, стрептококковая бактерия может вызвать ангину. Лечится она антибиотиками, поэтому необходимо обратиться к врачу. Симптомы: сильная боль в горле, налёт на миндалинах, увеличение лимфоузлов, температура выше 38,5 градусов и отсутствие насморка.

Стекание слизи по задней стенке глотки или отек в носу укажут на аллергическую реакцию. Также боль в горле возникает при забросе содержимого желудка в пищевод и при синдроме Игла-Стерлинга, то есть удлинении шиловидного отростка височной кости, подчеркнула эксперт.

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Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Борис Эльфанд
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