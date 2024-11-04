Кофемашины являются рассадниками опаснейшей бактерии, предупредила учёный

Любителям кофе следует быть предельно осторожными. Как оказалась, если тщательно не чистить аппарат для приготовления ароматного напитка, то там может поселиться опаснейшая бактерия — синегнойная палочка. Характерные для кофемашин тепло и влажность создают благоприятную среду для размножения и распространения заразы.

Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва. По её словам, бактерия сохраняется в воде до одного года при температуре 37 градусов. Синегнойная палочка может нанести серьёзный вред здоровью.

«Бактерия является причиной широкого круга заболеваний человека: от интоксикаций до обширных гнойно-воспалительных процессов и септического шока. Если резервуары для воды не дезинфицируются должным образом, существует риск накопления данной бактерии и образования устойчивой биопленки», — отметила эксперт.

Не менее опасными являются и самодельные скрабы из кофе, который прошёл через потенциально заражённую технику. Там также могу появиться бактерии, вызывающие кожные инфекции. Поэтому домашнюю косметику лучше использовать сразу после приготовления и брать для неё новый кофе. А саму кофемашину важно регулярно и тщательно чистить, предупредила учёный.